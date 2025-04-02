محافظ الأقصر ينعي النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث طيبة

الأقصر - محمد محروس:

نعى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، الشهيد النقيب محمود أحمد عبدالصبور، معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد ٦ أيام من تلقي العلاج بالعناية المركزة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الوجه على يد عنصر إجرامي أثناء مطاردته الجمعة الماضية.

وأعرب محافظ الأقصر عن تعازيه لأسرة الشهيد الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم المحافظ بخالص التعازي إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية، مؤكدًا اعتزاز الدولة بشهداء الوطن الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأمن واستقرار البلاد.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية قامت بمطاردة العنصر الإجرامي المتسبب في ذلك، وأمكن تحديد مكان اختبائه، وتم استهدافه وفقًا لإجراءات مقننة، إذ أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه، وضُبط بحوزته بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.