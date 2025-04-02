محافظ الغربية: تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك والتطورات الصحية للمصاب

الغربية- مروة شاهين:

وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات حادث السيرك بمدينة طنطا، والذي تعرض فيه محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد المدربة، لهجوم من نمر مفترس أثناء العرض، مما أدى لبتر ذراعه، وتقديم الدعم الكامل للمصاب.

كما وجه بتكثيف المتابعة مع الجهات المعنية لمتابعة تحقيقات النيابة العامة في واقعة السيرك، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها بكل دقة وشفافية.

وأوضح محافظ الغربية أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل لجنة عاجلة من وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية بحي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ جميع إجراءات الأمان والسلامة داخل السيرك وتقديم تقرير شامل عن الوضع الراهن، وكذلك التنسيق مع جامعة طنطا لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصاب.

وأناب المحافظ، نائبه الدكتور محمود عيسى، لمتابعة حالة المصاب الصحية، مؤكدًا أن المحافظة ستظل تتابع التطورات الصحية للمصاب حتى يتماثل للشفاء التام.

وأعرب محافظ الغربية عن تعاطفه العميق مع المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، مؤكدًا أن المحافظة ستظل تسعى إلى تقديم الدعم الكامل لضمان حماية أرواح المواطنين.