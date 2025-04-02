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تشييع جثمان معاون مباحث طيبة بالأقصر في مسقط رأسه بقنا - صور

07:11 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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    تشييع جثمان معاون مباحث طيبة بالأقصر في مسقط رأسه بقنا (5)
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    تشييع جثمان معاون مباحث طيبة بالأقصر في مسقط رأسه بقنا (3)
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    تشييع جثمان معاون مباحث طيبة بالأقصر في مسقط رأسه بقنا (2)
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    تشييع جثمان معاون مباحث طيبة بالأقصر في مسقط رأسه بقنا (1)
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    تشييع جثمان معاون مباحث طيبة بالأقصر في مسقط رأسه بقنا (6)
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قنا_عبدالرحمن القرشي:

اتشحت قرية دنفيق في قنا بالحزن والسواد، في ثالث أيام عيد الفطر، خلال تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور، الذي أصيب الأسبوع الماضي خلال حملة أمنية على وكر لتجارة المخدرات.

وصل جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور، معاون مباحث طيبة بالأقصر، عصر اليوم الأربعاء، في جنازة عسكرية مهيبة إلى مسقط رأسه في دنفيق بمركز نقادة محافظة قنا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أنه أثناء مشاركة النقيب محمود أحمد عبدالصبور "من قوة مديرية أمن الأقصر" فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تعرض للإصابة بعيار ناري من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مما أدى لاستشهاده.

وأضافت أنه قد قامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العنصر الإجرامي المتسبب في ذلك وأمكن تحديد مكان اختبائه، وتم استهدافه وفقاً لإجراءات مقننة حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضُبط بحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قنا قرية دنفيق ثالث أيام عيد الفطر الشهيد النقيب محمود عبدالصبور حملة أمنية جنازة عسكرية
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