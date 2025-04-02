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بعد فقدان طفلة لعينها.. محافظة المنوفية تحذر من إلقاء الحجارة على نوافذ القطارات - صور

06:27 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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    بعد فقدان طفلة لعينها.. محافظة المنوفية تحذر من إلقاء الحجارة على نوافذ القطارات (3)
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    بعد فقدان طفلة لعينها.. محافظة المنوفية تحذر من إلقاء الحجارة على نوافذ القطارات (1)
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المنوفية- أحمد الباهي:

وجهت محافظة المنوفية تحذيرًا للأهالي بمنع أطفالهم من إلقاء الحجارة على ركاب القطارات المارة من قرى ومراكز المنوفية المختلفة، وذلك على خلفية فقد طفلة لعينها اليُمنى إثر تعرض إحدى نوافذ قطار "القاهرة طنطا" للقذف بالحجارة بنطاق مركز منوف.

وأكدت بيانات محافظة المنوفية المنشورة على صفحات فيسبوك الرسمية لرئاسات المدن، اتخاذها إجراءات قانونية مشددة حيال من يُلقي الحجارة على القطارات.

وكان مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، قد شهد حادثا مأساويًا قبل أيام بعدما ألقى مجموعة من الأطفال الحجارة على نوافذ القطار القادم من "طنطا القاهرة"، أثناء ركوب شخص وابنته من ذوي الهمم عائدين من جلسة علاج دورية لها بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم.

عم الطفلة "طارق عبد الدايم" أوضح لموقع مصراوي أن شقيقه وابنته "إيمان" كانا قد أنهيا جلسة علاج "VIG" الشهري قبل رحلتهم الحزينة، وبعد تحرك القطار من شبين الكوم ومروره بمركز منوف عقب تخطيه محطة كفر السنابسة فوجئا بارتطام الحجارة بنوافذ القطار مما تسبب في تهشم مفاجئ للزجاج ومرور الحجارة إلى جمجمة الطفلة ووالدها، وأسفر الحادث عن إصابات مباشرة لهما في الرأس والأنف.

أضاف "عبد الدايم" أن الطفلة إيمان تعرضت لإصابة خطرة في الجمجمة تمثلت في كسر ونزيف حاد بالمخ ناجم عن المقذوف "حجارة" مما تسبب في تلف كامل لعين الطفلة، وحالتها غير مطمئنة.

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