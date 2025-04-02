بالصور- إقبال كبير من المصريين والأجانب على معابد أسوان خلال عيد الفطر

أسوان – إيهاب عمران:



شهدت المعابد والأماكن الأثرية المفتوحة للزيارة فى أسوان، إقبالًا كبيرًا من المصريين والسياح الأجانب خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وقال الدكتور فهمى الأمين مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، إنه جرى تجهيز المعابد والمزارات لاستقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الفطر المبارك مع تقديم جميع التسهيلات والإجراءات المقدمة لتوافد مواطنى المحافظة والأفواج السياحية والزائرين على المناطق الأثرية والمزارات السياحية بمختلف المراكز والمدن.



وأضاف الأمين أن آلاف السائحين من الجنسيات المختلفة حرصوا على مشاركة أهالي أسوان احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أن الزائرين للمناطق الأثرية دائماً يعربون عن سعادتهم وانبهارهم بعظمة الحضارة المصرية فى ظل الأمن والأمان والاستقرار الذى تنعم به مصرنا الحبيبة.







