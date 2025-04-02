إعلان

حفل ترفيهي للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي غزة بمستشفى بنها الجامعي

03:21 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حفل ترفيهي للأطفال الفلسطينيين
  • عرض 4 صورة
    حفل ترفيهي للأطفال الفلسطينيين
  • عرض 4 صورة
    حفل ترفيهي للأطفال الفلسطينيين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نظمت جامعة بنها حفلا ترفيهيا للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة، المتواجدين داخل المستشفى الجامعي ويتلقون العلاج بالأقسام العلاجية المختلفة بالمستشفى.

وتضمن الاحتفال تنظيم العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية للأطفال لرسم البسمة على وجوههم والاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على مشاركة الأطفال الفلسطينيين فرحة عيد الفطر المبارك وتم تنظيم احتفال ترفيهي لهم بملاعب الجامعة ببنها وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وأكد "الجيزاوي" حرص إدارة الجامعة ومستشفياتها الجامعية على دعم الأشقاء الفلسطينيين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات المرضية منهم ومرافقيهم لتلقي العلاج داخل المستشفى الجامعي.

وأشار رئيس جامعة بنها الى أن الدولة المصرية تضع تقديم كافة أوجه الدعم للمرضى الفلسطينيين أولوية كبرى من خلال توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لهم وتهيئة كافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلسطين غزة مستشفى بنها الجامعي حفل ترفيهي الأطفال الفلسطينيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد وصوله لمستوى قياسي.. خطوات الاستثمار في 3 صناديق للذهب من أول ألف جنيه
الأوقاف تدافع عن شيخي فيديو اللعب مع الأطفال في المسجد في بيان رسمي.. وتحدد الضوابط