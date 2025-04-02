"جايين رافعين أعلامنا".. جماهير المصري تتوجه إلى السويس لمؤازرة فريقها أمام سيمبا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تجمع الآلاف من جماهير النادي المصري، في 3 نقاط تجمع، اليوم الأربعاء، استعدادا للتحرك إلى السويس لمؤازرة فريقها بمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها في السادسة مساءً على ستاد السويس الجديد.

وأرتدت جماهير النادي المصري التيشرتات الخضراء، رافعين أعلام النادي، وأدوات التشجيع الخاصة بهم، ومرددين هتافات: "جايين رافعين أعلامنا جايين للانتصار، يارب العالمين رجعنا منصورين، أفريقيا يا مصري، أوه مصراوي".

ويرتدي النادي المصري في مباراة اليوم الطقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق سيمبا الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

ويراقب المراقب سيبيت ليبراتو، من جنوب السودان، والأنجولي ايناسيو مانويل، مراقب الحكام، بينما المنسق العام للمباراة الموزمبيقي سليمان حبيبو، وكذلك النيجيري اودتشي جوان، المنسق الأمني للمباراة، بالإضافة إلى التونسية نورس الشرني، المنسقة الإعلامية للمباراة ويقود المباراة تحكيميا حكم الساحة المالي بوبو تراوري.