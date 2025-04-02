الرايات خضراء.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إقبالا متوسطا من المواطنين، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث لم تتخطى نسب الإشغال الـ35%.

وتوافد عشرات الأسر والعائلات، مع ساعات النهار الأولى لليوم الأربعاء على شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 52 شاطئًا، الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، تزامنًا مع ثالث أيام العيد وسط أجواء طقس معتدل.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، سجلت شواطئ القطاع الشرقي للمحافظة إقبالا متوسطا يصل إلى 35%، بشواطئ القطاعين الغربي والشرقي.

ورفعت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي الرايات الخضراء، والتي تشير إلى أن البحر آمن ومتاح للنزول، وذلك بعد يومين من رفع الرايات الصفراء التحذيرية.

ويسود الإسكندرية طقس ربيعي معتدل، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 24 للعظمى و 16 للصغرى، دون أي فرص لسقوط الأمطار، مع رياح نشطة نسبيا بسرعة 34 كم/الساعة.