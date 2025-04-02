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مأساة على باب مستشفى بسوهاج.. طفلة في الحميات وأب ينام على الأرض ووكيل الصحة يتدخل

12:11 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    طفلة في الحميات وأب ينام على الأرض ووكيل الصحة يتدخل
  • عرض 5 صورة
    طفلة في الحميات وأب ينام على الأرض ووكيل الصحة يتدخل
  • عرض 5 صورة
    طفلة في الحميات وأب ينام على الأرض ووكيل الصحة يتدخل
  • عرض 5 صورة
    طفلة في الحميات وأب ينام على الأرض ووكيل الصحة يتدخل
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

اصطحب الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج والد طفلة محتجزة بمستشفى حميات سوهاج صادفه نائمًا على الأرض أمام باب المستشفى أثناء زيارته التفقدية المفاجئة للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

واشتكى والد الطفلة لوكيل وزارة الصحة بسوهاج من ظروفه الاجتماعية الصعبة فوجه "دويدار" بعلاج ابنته الطفلة بالمجان تمامًا، ووجه نائب إداري المستشفى بإثبات والد الطفلة على تذكرة الدخول ليكون مرافق لها وعدم المغادرة موجهًا بتوفير أوجه الدعم اللازم للطفلة.

جاء ذلك خلال تفقد "دويدار" في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، لمستشفى حميات سوهاج ضمن سلسلة من الجولات التي أجراها، واطمأن على سير العمل بالمستشفى وتواجد الفريق الطبي، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، مشيدًا بالطاقم الطبي وانضباطه والانضباط الإداري بالمستشفى، وكذلك اطمئن من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية و تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

وحرص وكيل وزارة الصحة بسوهاج على تهنئة الطاقم الطبي والمرضي بعيد الفطر المبارك، مثمناً جهودهم المبذولة لراحة المرضى، ورافق وكيل وزارة الصحة بسوهاج كل من الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية، والدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية، وأحمد عز مدير مكتب وكيل الوزارة، وبحضور الدكتور كيرلس مراد النائب الإداري بالمستشفى.

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سوهاج الدكتور عمرو دويدار مستشفى حميات سوهاج
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