المياه أغرقت الشاطئ.. أمواج عالية ورياح شديدة تضرب شواطئ طور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، طقسًا غير مستقر وأجواء غائمة يصحبها نشاط الرياح على فترات متقطعة، وتواصل المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ.

وشهد شاطئ خليج موسى بمدينة طور سيناء، ارتفاع شديد في الأمواج ، والتي جعلت مياه البحر تخرج إلى الشاطئ الرملية وتغطي مساحات كبيرة منه

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حالة البحر الأحمر نتيجة لنشاط الرياح، وارتفاع أمواج البحر التي تتراوح بين 2,5 حتى 3 أمتار.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن حركة الملاحة بالموانئ البحرية مستقرة، ولم يتلقى المركز أي إخطارات تفيد غلق أي منها، كما انتظمت عمليات شحن وتفريغ السفن بمينائي شرم الشيخ ونويبع، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المركز، أن جنوب سيناء يسودها طقس حار نهارًا ولكن نشاط الرياح ساهم في زيادة الإحساس بالبرودة، خاصة أن سرعة الرياح تجاوزت الـ 40 كيلو في الساعة، وهي تنشط على فترات متقطعة، وغير محملة بالرمال.