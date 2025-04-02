أجواء العيد في جنوب سيناء.. كورال وأغاني وعروض فنية مبهجة

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء أولى الفعاليات الفنية لاحتفالات عيد الفطر بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برنامج وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وشهدت الفعاليات إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والسائحين، والذين تفاعلوا معها، معربين عن فرحتهم بالعيد.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إن مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ شهد إقامة حفل فني، أحيته فرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ، وقدمت خلاله باقة متنوعة من الأغاني، ومنها "عاش، عاشت بلادنا، بوابة الحلواني"، كما غنت المواهب الشابة "أهلا بالعيد، وحشتني، يا ليلة العيد، العيد السنادي، وميدلي لفيروز، اتفضل قهوة، قمر 14، ماشية السنيورة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأوضحت مدير فرع الثقافة، أن المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء شهد حفل فني أحيته فرقة الفنون الشعبية أطفال، قدمت خلاله باقة من أجمل فقراتها الاستعراضية المستوحاة من التراث، ومنها "مرحب بالزوار، الحجاله، مصر أم الدنيا، صعيدي، سمسميه، نوبه"، واختتم الحفل بفقرة استعراضية للتنورة التراثية.

وأكدت أن جرى تنظيم الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ومن خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف.