أنوسة كوتة: العامل مد يده داخل القفص.. والمدربين حاولوا إنقاذه من النمر



الغربية- مروة شاهين:

أكدت أنوسة كوتة، مدربة الأسود والنمور، أن أحد النمور التهم يد أحد العمال المساعدين داخل فمه وذلك أثناء تواجده خارج القفص بعد ما مد يده بداخله، لافتة إلى أن أحد المدربين والمساعدين حاولوا إنقاذه وتمكنوا من إبعاد النمر عنه.

وقالت إنه لايوجد أي إصابات بين الجمهور الحاضر للعرض، إذ تم إخلاء السيرك والتأكد من سلامة كافة العاملين.

وأشارت إلى أنه تم تحويل العامل المصاب على مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، مؤكدة أنها متواجدة معه للاطمئنان عليه.

كان السيرك الخاص بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهد حادث هجوم نمر على يد أحد العاملين أثناء تواجده خارج القفص، أثناء تقديم عروض في ثان أيام عيد الفطر.

وتم نقل العامل إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.