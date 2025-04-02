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أنوسة كوتة: إرسال النمر للتدريب في القاهرة.. والعامل إصابته جروح قطعية فقط

06:55 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

أنوسة كوتة

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الغربية- مروة شاهين:

أكدت أنوسة كوتة، مدربة الأسود والنمور، أنه من المقرر إبعاد النمر المعتدي على أحد العمال أثناء تقديم العروض داخل سيرك في طنطا، من العروض الفترة القادمة.

وأضافت مدربة الأسود، أنه من المقرر إرسال النمر إلى التدريب في القاهرة الفترة المقبلة، مؤكدة أن العامل إصابته جروح قطعية فقط.

كان السيرك الخاص بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهد حادث هجوم نمر على يد أحد العاملين أثناء تواجده خارج القفص، أثناء تقديم عروض في ثان أيام عيد الفطر.

وتم نقل العامل إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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