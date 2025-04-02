مدربة الأسود والنمور تكشف تفاصيل جديدة في واقعة سيرك طنطا



الغربية- مروة شاهين:

قالت أنوسة كوتة، مدربة الأسود والنمور، إنه أثناء قيامها بتقديم عرض داخل سيرك طنطا قام أحد العمال المساعدين أثناء تواجده خارج القفص بمد يده داخل القفص، إذ قام أحد النمور بالتهام يده داخل فمه وحاول المدربين والمساعدين من إنقاذه وتمكنوا من إبعاد النمر عنه.

وأشارت إلى أنه لايوجد أي إصابات بين الجمهور الحاضر للعرض، لافتة إلى أنه تم إخلاء السيرك والتأكد من سلامة كافة العاملين.

وأضافت أنه تم تحويل العامل المصاب على مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، مؤكدة أنها متواجدة معه للاطمئنان عليه.

وأكدت أن النمر سوف يتم إبعاده من العروض الفترة القادمة وإرساله إلى التدريب في القاهرة، لافتة إلى أن العامل إصابته جروح قطعية.

كان السيرك الخاص بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهد حادث هجوم نمر على يد أحد العاملين أثناء تواجده خارج القفص، أثناء تقديم عروض في ثان أيام عيد الفطر.