الآلاف يتوافدون على قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس في الفيوم -صور

الفيوم - حسين فتحى:

وسط حضور غفير من الآلاف من الأقباط، ترأس الأنبا إبرام مطران الفيوم، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مار جرجس.

وشهد القداس حضورًا رفيع المستوى للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، بالإضافة إلى رؤساء القطاعات التنفيذية، وممثلي الأحزاب السياسية، ونواب البرلمان والشيوخ، وممثلي الأوقاف والأزهر والنقابات المهنية.

وتخلل القداس تمثيلية القيامة المجيدة والألحان والترانيم الخاصة بهذه المناسبة، مما أضفى أجواء روحانية ومهيبة على الاحتفال.

وقام رجال لجنة النظام بالكنيسة، بمساعدة شباب الكشافة الكنسية، بتنظيم حركة المصلين داخل الكنيسة التي تزينت بالستائر البيضاء التي تحمل صور قيامة السيد المسيح، ابتهاجًا بعيد القيامة المجيد.

وفي كلمته، أكد الأنبا إبرام على روح الحب والتسامح التي يتميز بها المصريون، مشيرًا إلى أن الأعياد هي مناسبات للجميع، وأن رسالة السيد المسيح كانت وما زالت تهدف إلى نشر المحبة والسلام على الأرض.