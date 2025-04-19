إعلان

الآلاف يتوافدون على قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس في الفيوم -صور

11:06 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس في الفيوم
  • عرض 6 صورة
    قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس في الفيوم
  • عرض 6 صورة
    قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس في الفيوم
  • عرض 6 صورة
    قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس في الفيوم
  • عرض 6 صورة
    قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس في الفيوم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم - حسين فتحى:

وسط حضور غفير من الآلاف من الأقباط، ترأس الأنبا إبرام مطران الفيوم، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مار جرجس.

وشهد القداس حضورًا رفيع المستوى للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، بالإضافة إلى رؤساء القطاعات التنفيذية، وممثلي الأحزاب السياسية، ونواب البرلمان والشيوخ، وممثلي الأوقاف والأزهر والنقابات المهنية.

وتخلل القداس تمثيلية القيامة المجيدة والألحان والترانيم الخاصة بهذه المناسبة، مما أضفى أجواء روحانية ومهيبة على الاحتفال.

وقام رجال لجنة النظام بالكنيسة، بمساعدة شباب الكشافة الكنسية، بتنظيم حركة المصلين داخل الكنيسة التي تزينت بالستائر البيضاء التي تحمل صور قيامة السيد المسيح، ابتهاجًا بعيد القيامة المجيد.

وفي كلمته، أكد الأنبا إبرام على روح الحب والتسامح التي يتميز بها المصريون، مشيرًا إلى أن الأعياد هي مناسبات للجميع، وأن رسالة السيد المسيح كانت وما زالت تهدف إلى نشر المحبة والسلام على الأرض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قداس عيد القيامة الفيوم كنائس الفيوم كنيسة مار جرجس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
موجة حر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر في تنويه عاجل بشأن طقس الغد