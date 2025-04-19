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مجسم لقبر المسيح يخرج منه النور.. شاهد قداس عيد القيامة المجيد في مطرانية الكاثوليك بالمنيا

11:00 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    قداس عيد القيامة في مطرانية الكاثوليك بالمنيا
  • عرض 7 صورة
    قداس عيد القيامة في مطرانية الكاثوليك بالمنيا
  • عرض 7 صورة
    قداس عيد القيامة في مطرانية الكاثوليك بالمنيا
  • عرض 7 صورة
    قداس عيد القيامة في مطرانية الكاثوليك بالمنيا
  • عرض 7 صورة
    قداس عيد القيامة في مطرانية الكاثوليك بالمنيا
  • عرض 7 صورة
    قداس عيد القيامة في مطرانية الكاثوليك بالمنيا
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المنيا - جمال محمد:

رصدت كاميرا "مصراوي" احتفالات الأقباط داخل مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة المنيا خلال قداس عيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت.

وشهد قداس عيد القيامة أجواء احتفالية كبيرة، إذ قام القائمون على المطرانية بعمل مجسم ضخم يحاكي قبر السيد المسيح، تخرج منه الأضواء والدخان، لتقوم السيدات بإطلاق الزغاريد في تلك اللحظة، وإنارة الشموع من قبل الأطفال والحضور.

وعلى أصوات الترانيم جاب الشمامسة أرجاء الكنيسة، خلال القداس الذي ترأسه الأنبا باسيليوس، وسط حالة من السعادة والفرحة

جاء ذلك خلال تشديدات أمنية كبيرة بمحيط كافة الكنائس والمطرانيات، وإغلاق محيطها ومنع وقوف السيارات بالقرب من أسوارها.

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قبر المسيح قداس عيد القيامة مطرانية الكاثوليك المنيا
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