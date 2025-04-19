أجراس وترانيم.. مسيحيو جنوب سيناء يحتفلون بعيد القيامة –صور وفيديو

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعالت أصوات أجراس كنائس جنوب سيناء، وترانيم قداس عيد القيامة الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم السبت، وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وتعزيز مديرية الأمن بقوات إضافية لتأمين مداخل ومخارج الكنائس.

وقامت إدارة المرور بوضع حواجز مرورية لغلق الشوارع المؤدية للكنيسة، وعمل تحويلات مرورية لإحداث سيولة مرورية في الشوارع القريبة منها، وعدم السماح بوقوف السيارات بالقرب من الكنائس.

كما تقوم القوات الأمنية بتمشيط محيط الكنائس باستمرار، ووضع بوابات أمنية للدخول منها، وتوفير عناصر شرطية نسائية لتفتيش السيدات خلال دخول الكنيسة.

وترأس القس مينا سعد، راعي كنيسة موسى النبي بمدينة طور سينا، قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة، وسط حضور كثيف من مسيحيي المدينة.

بينما ترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، والتي شهدت توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وترأس الأب أبانوب البراموسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء، والقمص جورجيوس نبيه، راعي كنيسة مارجرجس و مارمينا، قداس عيد القيامة كنيسة مارجرجس ومارمينا بمدينة رأس سدر.