‬محافظ جنوب سيناء يتفقد المراحل النهائية لأعمال تطوير مطار سانت كاترين الدولي -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المراحل النهائية لتطوير مطار سانت كاترين الدولي، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وأشاد المحافظ، بمراحل التنفيذ، وكافة العاملين بمشروع تطوير المطار من مهندسين وعمال، كونهم يسابقون الزمن، ويقومون بالعمل ليلًا ونهارًا حتى خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية لسرعة إنهاء الأعمال في التوقيت المحددة لها.

وأكد أن تطوير المطار سيحدث طفرة نوعية مميزة في مجال السياحة بالمدينة، بالتزامن مع المشروعات الجارية تنفيذها بمشروع التجلي الأعظم.

وتتضمن أعمال تطوير المطار، إنشاء مبنى الركاب بسعة 600 راكب في الساعة، بمساحة بنائية 15 ألف متر مسطح، يضم صالة سفر وصالة الوصول "الدولي والمحلي"، وصالة الـ VIP، وتجهيز المبنى بأحدث الأجهزة التخصصية للمطارات، وتزويده بأحدث كاميرات المراقبة وأجهزة التفتيش، منها الكشف عن الحقائب X RAY ، وأجهزة "CTX" بالأشعة المقطعية، إلى جانب أجهزة الكشف عن المعادن، وفحص الأفراد والبوابات، وإمداده بأنظمة الإنذار بالحريق وأجهزة الإطفاء المختلفة، وشاشات داخلية، وشاشات أوت دور لعرض الرحلات للمستقبلين والمودعين من الأفراد.

كما جري إمداده بأحدث أنظمة الصوتيات، ومحطة توليد القوى الكهربائية، ويشمل أكثر من 350 مكتبا إداريا لخدمة المسافرين، وبرج مراقبة بارتفاع 32 متر يحتوي على أحدث الأجهزة الملاحية، لتحقيق الرؤية لحقل الطيران، وسكن للعاملين به، وبوابة الرسوم للدخول والخروج بعدد 4 حارات لكل اتجاه، وأماكن مخصصة للحافلات ذات الارتفاع الكبير لمواجهة التكدسات مزودة بأحدث أجهزة مراقبة السيارات، و36 منشأة خدمية لصالح المطار، ومحطة إطفاء تسع 5 سيارات، وساحة انتظار سيارات لعدد 200 سيارة و50 حافلة لاستيعاب الرحلات الجماعية.

كما جرى تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، والإطفاء، وشبكة نظم معلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات، إضافة إلى مسجد يسع 400 مصلي وأماكن للسيدات، وممر رئيسي بطول 3 آلاف متر وعرض 49 متر، شاملة الطبانات وإنشاء منطقتي دوران للخلف.