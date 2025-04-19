أجواء روحانية وتأمين مشدد.. كنائس الإسماعيلية تتألق بصلوات عيد القيامة المجيد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وسط أجواء روحانية عميقة وإجراءات أمنية مكثفة، شهدت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، صلوات قداس عيد القيامة المجيد.

وأُقيم القداس الرئيسي بكنيسة الأنبا بيشوي، بحضور الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها، وجمع غفير من القساوسة والشمامسة وأبناء الكنيسة. كما حرص عدد من الشخصيات العامة والوفود الشعبية على الحضور لتقديم التهاني بمناسبة العيد.

ولتأمين الاحتفالات وضمان سلامة المصلين، اتخذت قوات أمن الإسماعيلية إجراءات أمنية مشددة حول جميع الكنائس ومحيطها.

وشملت الإجراءات فرض أطواق أمنية وكردونات محكمة، بالإضافة إلى تسيير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في مختلف شوارع مدينة الإسماعيلية وضواحيها.

وفي ختام القداس المهيب، انطلق موكب رمزي يتقدمه الشمامسة والقساوسة وصولًا إلى رئيس الأساقفة، في مسيرة كنسية جابت أرجاء الكاتدرائية، معلنة بدء الصلوات الرسمية لعيد القيامة المجيد.