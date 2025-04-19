إعلان

أجواء روحانية وتأمين مشدد.. كنائس الإسماعيلية تتألق بصلوات عيد القيامة المجيد

10:08 م السبت 19 أبريل 2025

كنائس الإسماعيلية تتألق بصلوات عيد القيامة المجيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وسط أجواء روحانية عميقة وإجراءات أمنية مكثفة، شهدت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، صلوات قداس عيد القيامة المجيد.

وأُقيم القداس الرئيسي بكنيسة الأنبا بيشوي، بحضور الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها، وجمع غفير من القساوسة والشمامسة وأبناء الكنيسة. كما حرص عدد من الشخصيات العامة والوفود الشعبية على الحضور لتقديم التهاني بمناسبة العيد.

ولتأمين الاحتفالات وضمان سلامة المصلين، اتخذت قوات أمن الإسماعيلية إجراءات أمنية مشددة حول جميع الكنائس ومحيطها.

وشملت الإجراءات فرض أطواق أمنية وكردونات محكمة، بالإضافة إلى تسيير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في مختلف شوارع مدينة الإسماعيلية وضواحيها.

وفي ختام القداس المهيب، انطلق موكب رمزي يتقدمه الشمامسة والقساوسة وصولًا إلى رئيس الأساقفة، في مسيرة كنسية جابت أرجاء الكاتدرائية، معلنة بدء الصلوات الرسمية لعيد القيامة المجيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطرانية الأقباط الأرثوذكس الإسماعيلية عيد القيامة المجيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
موجة حر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر في تنويه عاجل بشأن طقس الغد