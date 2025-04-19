حزن بمحكمة كفر الشيخ لوفاة وكيل نيابة مطوبس في حادث سير

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سادت حالة من الحزن الشديد بين جنبات محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم السبت، وفي وسط النيابة العامة والقضاء بالمحكمة إثر وفاة المستشار محمد هشام النجار، وكيل نيابة مطوبس في حادث أليم خلال عودته من عمله متجهًا لمحل إقامته بالقاهرة.

ونعى عدد من رجال النيابة العامة في كفر الشيخ زميلهم وكيل نيابة مطوبس عقب وصول نبأ وفاته فيما تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء حزنًا على وفاة وكيل النيابة الراحل محمد هشام النجار.

كان وكيل نيابة مطوبس لقى مصرعه في حادث مأساوي إثر انقلاب سيارته الملاكي على الطريق الإقليمي بنطاق مركز بلبيس في محافظة الشرقية، بعد قرية بني صالح بحوالي 3 كيلومترات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (3432 ع د هـ)، ما أسفر عن وفاة قائدها، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن الضحية هو وكيل نيابة مطوبس في مقتبل مسيرته المهنية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 1929 إداري مركز شرطة بلبيس، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.

ونعى النائب العام المستشار محمد شوقي، وكيل نيابة مطوبس في كفر الشيخ معربًا باسمه واسم كافة أعضاء النيابة العامة، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.