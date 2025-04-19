محافظ الإسماعيلية يطلق حملة نظافة مكثفة بطريق ٣٦ الحربي -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الحملة الموسعة التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، ضمن جهود المحافظة لمكافحة التلوث وتحسين المشهد الحضاري في مختلف الأنحاء.

واستهدفت الحملة طريق ٣٦ الحربي، حيث جرى رفع نحو ٥٠٠ طن من المخلفات المتراكمة على امتداد ٦٥٠ مترًا من الطريق، والتي كانت تعيق حركة المرور وتتسبب في مشكلات بيئية وصحية.

وجاءت الحملة استجابة لتوجيهات المحافظ وشكاوى عدد من المواطنين، في ظل المخاطر التي تسببها النفايات التي تُلقى بشكل عشوائي من قِبل بعض الأفراد والشركات والمصانع.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة، حيث أصدر تعليمات بتوقيع غرامات مالية مشددة، ومصادرة أي مركبة تضبط أثناء إلقاء مخلفات في المنطقة. كما وجّه بتكثيف حملات الرقابة وتفعيل الإجراءات الوقائية للحد من تكرار هذه السلوكيات.

وأكد المحافظ، أن تطوير وتأهيل مداخل المحافظة من أولويات خطة العمل خلال الفترة المقبلة، داعيًا المواطنين للمشاركة في الحفاظ على ما يتم تحقيقه من إنجازات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للأهالي.

وفي السياق ذاته، أوضحت مها السيد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، أنه فور صدور تكليفات المحافظ، تحركت الوحدة المحلية بالتعاون مع لجنة خدمات المستقبل التي أُدرجت مؤخرًا ضمن نطاق المركز، لدعم الحملة بالمعدات والعمالة اللازمة لرفع تراكمات القمامة التي اعتاد بعض الأهالي والمصانع إلقاءها، مما تسبب في وقوع حوادث مرورية بسبب حجب الرؤية وامتلاء حرم الطريق بالمخلفات.

وأكدت أن تعليمات المحافظ واضحة بفرض أقصى الغرامات على أي سيارة يتم ضبطها تلقي المخلفات في المنطقة.