3 جثث بينهم طفلين شقيقين و11 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث ميكروباص القليوبية

الدقهلية - رامي محمود:

شهد طريق رافد "المنصورة - جمصة" بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم طفلين شقيقين، وإصابة 11 آخرين.

تلقى مستشفى بلقاس المركزي جثامين كل من الطفل محمد محمد حمدي (عام واحد)، وشقيقه فهد محمد حمدي (20 يومًا)، بالإضافة إلى جثة ثالثة مجهولة الهوية لرجل في العقد الثالث من العمر.

كما استقبل المستشفى 11 مصابًا جراء الحادث الذي وقع إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الروضة التابعة لمركز طلخا، نتيجة السرعة الزائدة والتفادي الخاطئ، وهم:

شاهندا عبد الغني زايد (28 عامًا): كسر مفتوح بالساق اليمنى.

أسماء محمود أحمد (20 عامًا): اشتباه كسر بالرقبة.

ياسمين أشرف شوقي (23 عامًا): كسر بالساق اليسرى.

زياد وائل إبراهيم (30 عامًا): جرح قطعي بالرأس وكسر بالساق اليمنى.

سها محمود مصطفى (42 عامًا): اشتباه كسر بالجمجمة والساق اليسرى.

يارا عوض حسين (20 عامًا): اشتباه كسر بالرقبة.

نورهان حسني إبراهيم الديسطي (20 عامًا): اشتباه كسر باليد اليسرى والقدم اليسرى.

رنيم محمد بحبوح (22 عامًا): كسر بالذراع الأيمن.

الكحلاوي السيد أحمد (47 عامًا): كسر بالساق اليمنى.

سارة ذكرى محمد (20 عامًا): كسر بالذراع الأيسر.

ساهر أحمد وجدي (30 عامًا): كسر بالساق اليسرى.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية أُخطر بالحادث، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. تبين انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران بها، وتم السيطرة على الحريق ونقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.