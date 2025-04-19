محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد القيامة في المقر البابوي ـ صور

الإسكندرية - محمد عامر:

زار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، المقر البابوي لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كان في استقبال المحافظ كل من الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف قطاع غرب، والأنبا هيرمينا، أسقف قطاع شرق، والقمص ابرام إميل، وكيل قداسة البابا بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أن أواصر المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن هي الركيزة الأساسية لبناء مصر الحديثة، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به الكنيسة في غرس قيم التسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن ما يميز مصر هو تماسك النسيج الوطني ما يعزز من استقرار الوطن ويعطي دفعة قوية لمسيرة التنمية، قائلا:" مصر في أمان وستظل في أمان".

ومن جانبه، ثمّن نيافة الأنبا بافلي زيارة محافظ الإسكندرية والقيادات المرافقة له، مؤكداً أن هذه اللفتة تعكس عمق العلاقات وروح المحبة التي تجمع المصريين، وأن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز مبادئ المواطنة والتعاون من أجل بناء وطن قوي متماسك.

شهد اللقاء، كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء حازم بدر، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ووفد من مديرية أوقاف الإسكندرية والأزهر و بيت العائلة، والصحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي نقابة الصحفيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.