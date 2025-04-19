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مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

06:45 م السبت 19 أبريل 2025

سيارات اسعاف

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الدقهلية-رامي محمود:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين جراء انقلاب ميكروباص على طريق رافد جمصة المنصورة أمام قرية الروضة بنطاق مركز طلخا.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران به على طريق رافد (جمصة -المنصورة) أمام قرية الروضة، ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بوجود جثتين و12 مصابا.

جرى السيطرة على حريق الميكروباص وفتح حركة السير أمام السيارات المارة، ونقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

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