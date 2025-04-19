ربة منزل تقتل زوجها خلال مشاجرة فى المحلة الكبرى

الغربية- مروة شاهين:

طعنت ربة منزل بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، زوجها بسلاح أبيض "سكين" أثناء مشاجرة بينهما داخل منزلهما، مما أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات زوجية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد بوصول شاب يدعى "أحمد.ع" ويبلغ من العمر 33 عامًا، مصابًا بطعنة نافذة في الفخذ الأيسر، وتوفى عقب وصوله وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي.

وتبين من التحريات الأولية أن خلاف نشب بين المجني عليه وزوجته ونشبت مشاجرة بينهما، وقامت الزوجة على آثاره بطعنه بسلاح أبيض مما أودت بحياته.

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.