مشاهد مؤلمة بموقع حادث المنيا.. والمحافظ: السواق قالي سامحني عشان ابنه مات في الحادث - فيديو وصور

المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، موقع حادث تصادم سيارتين ربع ونصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي، والذي أسفر اليوم عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 27 آخرين بكسور وجروح خطيرة.

وقال المحافظ، إن الحادث الأليم وقع بعد أن انفجر إطار السيارة الربع نقل، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة النصف نقل المحملة بمحصول القصب، مما أسفر عن الوفيات والمصابين.

واستنكر المحافظ استمرار السيارات الربع نقل "البيك أب" في تحميل المواطنين خلسة، رغم صدور قرار بمنعها من تحميل الركاب، إذ قام سائق سيارة اليوم بتحميل أكثر من 30 شخصاً على السيارة، مما أسفر عن تلك الحادث الأليم.

وأضاف المحافظ، أن سائق السيارة أرسل له رسالة يطالبه بأن يسامحه فيها على هذا الحادث وكل هؤلاء المتوفين بعد أن فقد هو الآخر ابنه الصغير، نتيجة الحادث المروع.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل بمركز ملوي، وأسفر عن عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 8 عمال، وإصابة إصابة 27 شخصاً آخرين، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى ملوي التخصصي، وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

ويُذكر أن محافظة المنيا بدأت منذ أغسطس 2024 تنفيذ مبادرة حظر نقل الركاب في سيارات البيك أب داخل المدن وعلى الطرق السريعة والصحراوية، بالتوازي مع فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص في جميع المراكز، كخطوة جادة لإنهاء ظاهرة النقل العشوائي وتوفير بدائل آمنة للمواطنين.





اقرأ أيضاً:

8 وفيات و27 مصاباً.. ننشر أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

حصيلة مروعة قابلة للزيادة.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوى المنيا إلى 8 وفيات