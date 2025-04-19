8 وفيات و27 مصاباً.. ننشر أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم سيارتين ربع ونصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي جنوبي المنيا، اليوم السبت، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 27 آخرين.

وضمت أسماء المتوفين: عبد الرحمن دكروري عابد، 14 سنة، عمارة خلف شحاته 12 سنة، عماد خالد شحاته، 13 سنة، ربيع حلمي حسن علي، 12 سنة، محمد عادل توفيق، 14 سنة، محمد دكرور عابد حماد، 14 سنة، إسلام مصطفى لملوم، 12 سنة، وشخص آخر.

وضمت أسماء المصابين: عبدالله طلعت، 14 سنة، علي مهران أحمد، 14 سنة، شريف أشرف رمضان، 14 سنة، محمد أحمد حامد، 12 سنة، محمد أحمد خلف، 10 سنوات، يوسف فرغل رفعت، 11 سنة، إبراهيم جلال الرشيد، 15 سنة، حسين مصطفى لملوم، 42 سنة، يوسف سيد عبد الحكيم، 14 سنة، أحمد عادل توفيق، 14 سنة، طارق مصطفى رضا، 10 سنوات، يوسف، ياسين محمد، 12 سنة، يحيى شادي يحي، 12 سنة، عمرو أحمد سالم، 14 سنة، عبد الحكيم خلف شحاته، 10 سنوات، مصطفى عاشور مصطفى، 14 سنة.

كما أصيب في الحادث كل من: عبد الله شادي يحيى، 11 سنة، إسلام أشرف رمضان، 12 سنة، يوسف منتصر برايا، 14 سنة، حازم رمضان عبد الله، 12 سنة، محمد جلال إبراهيم، 12 سنة، عبدالمطلب شحاتة محمد، 12 سنة، علاء خلف عبدالحكيم، 12 سنة، يحيى صالحين عبدالوهاب 12 سنة، و4 آخرين مجهولين.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل بمركز ملوي، وأسفر عن عدد من الإصابات.

انتقلت على الفور سيارات الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع 8 عمال، وإصابة إصابة 27 شخصاً آخرين، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى ملوي التخصصي، وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

وفي السياق تقدم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث استغلال سيارات البيك أب فى نقل المواطنين مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين، إثر تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ربع نقل محملة بالركاب من العمال والأطفال، على الطريق الصحراوي الغربي بجوار قرية تونا الجبل بمركز ملوى.

وتابع المحافظ الحادث لحظة بلحظة، موجهاً بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين، ونقل الجثامين إلى المشرحة، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة، معربًا عن حزنه الشديد لاستمرار هذا النوع من الحوادث المؤلمة التي تُزهق أرواح الأبرياء.

كما دعا المواطنين إلى الالتزام بقواعد المرور، واستخدام وسائل النقل المخصصة والآمنة، حفاظاً على حياتهم وأمنهم، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في مواجهة هذه الظاهرة لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم والمعاقبة الجنائية فى حالة ضبط سيارة ربع نقل تستخدم فى غير ما هى مخصصة من أجله وهو نقل البضائع .

ويُذكر أن محافظة المنيا بدأت منذ أغسطس 2024 تنفيذ مبادرة حظر نقل الركاب في سيارات البيك أب داخل المدن وعلى الطرق السريعة والصحراوية، بالتوازي مع فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص في جميع المراكز، كخطوة جادة لإنهاء ظاهرة النقل العشوائي وتوفير بدائل آمنة للمواطنين.

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