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بعد يومين اختفاء في قليوب.. جثة الطفل "زين" فوق سطح الجيران والنيابة تحقق

03:09 م السبت 19 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 5 سنوات عثر عليه متوفي فوق سطح منزل أحد الجيران بعزبة عرب النجدي، دائرة مركز شرطة قليوب، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد العثور على جثة طفل يدعى "زين ا ر" 5 سنوات فوق سطح الجيران.

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن الطفل كان متغيب منذ يومين عن منزله وقامت أسرته بالبحث عنه حتى جرى العثور على جثته فوق سطح منزل جيرانهم.

وفحصت أجهزة الأمن مسرح الواقعة، حيث تبين أن منزل أسرة المتوفي يتكون من 6 طوابق ومنزل جيرانهم يتكون من 3 طوابق، وجاري فحص الواقعة وسؤال أسرة الطفل والجيران لمعرفة سبب الوفاة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مباحث القليوبية كشف غموض مستشفى بنها العام جثة طفل
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