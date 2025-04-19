8 جثث و25 مصاباً.. أول تعليق من محافظ المنيا على حادث الصحراوي: الدماء لن تتوقف إلا بمنظومة آمنة- صور

المنيا-جمال محمد:

تقدم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث تصادم سيارتين ربع ونصف نقل محملتان بالعمال والأطفال، مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين، على الطريق الصحراوي الغربي بجوار قرية تونا الجبل بمركز ملوى.

وأوضح المحافظ أنه يتابع الحادث لحظة بلحظة، موجهاً بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين، ونقل الجثامين إلى المشرحة، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة، معربًا عن حزنه الشديد لاستمرار هذا النوع من الحوادث المؤلمة التي تُزهق أرواح الأبرياء.

كما دعا المواطنين إلى الالتزام بقواعد المرور، واستخدام وسائل النقل المخصصة والآمنة، حفاظاً على حياتهم وأمنهم، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في مواجهة هذه الظاهرة لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم والمعاقبة الجنائية فى حالة ضبط سيارة ربع نقل تستخدم فى غير ما هى مخصصة من اجله و هو نقل البضائع .

وأشار المحافظ إلى أن محافظة المنيا بدأت منذ أغسطس 2024 تنفيذ مبادرة حظر نقل الركاب في سيارات البيك أب داخل المدن وعلى الطرق السريعة والصحراوية، بالتوازي مع فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص في جميع المراكز، كخطوة جادة لإنهاء ظاهرة النقل العشوائي وتوفير بدائل آمنة للمواطنين.