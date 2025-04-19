"عدسة أرض الفيروز التراثية".. سائحون يشاركون في افتتاح معرض للصور بمتحف شرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

أقام متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، معرضًا فنيًا مميزًا للصور بعنوان "عدسة أرض الفيروز التراثية"، احتفلًا بيوم التراث العالمي.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى افتتاح المعرض بحضور الأفواج السياحية التي توافدت على زيارة المتحف، مشيرًا إلى أن المعرض يتضمن نتاج الأنشطة والفعاليات التي نُظمت خلال "الأمسيات الرمضانية" داخل خيمة المجلس التراثية بالمتحف على مدار شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه جرى تنظيم هذا الحدث الثقافي لتسليط الضوء على جوانب التراث المصري المتنوّعة، وما يتضمنه من فنون وحرف تقليدية وعادات أصيلة، تزامنًا مع احتفالات يوم التراث العالمي، بهدف تعزيز الانتماء الثقافي وهوية المجتمع، والوعي بأهمية الحفاظ على الموروثات كجسر بين الماضي والمستقبل.

وأضاف أن المعرض يؤكد دور الفعاليات الثقافية في بناء الهوية وتقوية الروابط المجتمعية، مع تسليط الضوء علي أهمية التراث كأداة حاضنة للشعوب.

ويحتفل المجتمع الدولي في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لمضاعفة الجهود لحماية التراث الإنساني والتعريف به، وتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي العالمي، ومنها الموروثات المادية كالقطع والمباني الأثرية، والمعنوية كالعادات والتقاليد الخاصة بالأسلاف والتي نتوارثها حتى الآن، وتعد تجسيدًا للقيم الثقافية والحضارية، وانعكاسًا للبيئة الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها الأجداد.

ويعد الاحتفال بيوم التراث العالمي اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) عام 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو عام 1983، وشملت اتفاقية التراث العالمي نوعين من التصنيفات للتراث الثقافي، وهما التراث الثقافي المادي والتراث الثقافي اللامادي.