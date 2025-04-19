جثة في الملاحات.. عاطل يقتل زوجته بالإسكندرية والمحكمة تعاقبه بالمؤبد

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل زوجته عرفيًا طعنًا بسكين ووضع جثتها في حقيبتين وإلقائها بملاحات الإسكندرية، وذلك بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي، والمستشار رامي سعد طبيخه، والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وعبد الرحمن الغنيمي، وكيل النائب العام، وسعيد عبد العظيم يعقوب، سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 14564 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة سيدة في الملاحات.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المجني عليها وتدعى "ت.ع.ج" ربة منزل، فيما تبين قتلها على يد زوجها "م.ال.م" في منطقة العامرية بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المذكور تزوج المجني عليها عرفيًا وأنجب منها طفلًا وأقام معًا في منطقة العامرية بالإسكندرية، إلا أنهما كانا على خلاف دائم، والتعدي على بعضهما بالسب والقذف.

ووفقًا لأوراق القضية، يوم الواقعة وقعت مشادة كلامية بين الزوجين داخل الشقة سكنهما وتعدى كل منهما على الآخر بالسب والقذف فأحضر الزوج سكين المطبخ وسدد لها عدة طعنات أنهت حياتها.

واصطحب الزوج نجله وسلمه لأسرته في محافظة كفر الشيخ وتركه لديهم وعاد إلى الشقة ووضع جثمان المجني عليها داخل حقيبتين، وألقى بهما على حافة ملاحات الإسكندرية.

لاذ المتهم بالفرار بين عدة محافظات قبل أن يجري إعداد عدة كمائن له والقبض عليه، واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.