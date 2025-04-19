محافظ أسوان: غرامة 5 آلاف جنيه لإلقاء المخلفات على الطريق البديل للسادات

أسوان – إيهاب عمران:

في إطار جهوده لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الحيوية، أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بالطريق البديل للسادات، المعروف بطريق "فيلة - الشلال - الإسكان المتميز - السادات".

وخلال الجولة، أصدر المحافظ قرارًا حاسمًا بفرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه على أي سيارة يتم ضبطها وهي تقوم بإلقاء مخلفات أو تراكمات على هذا الطريق الحيوي، الذي يُعد شريانًا هامًا لتخفيف الزحام على طريق السادات الرئيسي.

وأشار المحافظ إلى أن الطريق يشهد حاليًا تنفيذ أكبر مشروع توسعة وتجميل على مرحلتين بطول 4.5 كيلومتر، بما يواكب تطلعات المواطنين ويخدم حركة المرور، خاصة الحافلات السياحية المترددة على المدينة.

كما كلف المحافظ مسؤولي الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الطريق من خلال تركيب اللافتات الإرشادية وتحديد التحويلات عند التقاطعات، فضلًا عن استكمال أعمال الإنارة العامة، والإسراع في إصلاح المحول الرئيسي المغذي لأعمدة الإضاءة، ومعالجة أغطية غرف المرافق العامة لضمان سلامة الطريق.

وفي ختام الجولة، عقد محافظ أسوان اجتماعًا تنسيقيًا مع المسؤولين المختصين لتوزيع المهام وتسريع وتيرة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال الجولة الميدانية.