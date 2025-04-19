إعلان

محافظ أسوان: غرامة 5 آلاف جنيه لإلقاء المخلفات على الطريق البديل للسادات

01:24 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    غرامة 5 آلاف جنيه لإلقاء المخلفات على الطريق البديل للسادات (3)
  • عرض 8 صورة
    غرامة 5 آلاف جنيه لإلقاء المخلفات على الطريق البديل للسادات (5)
  • عرض 8 صورة
    غرامة 5 آلاف جنيه لإلقاء المخلفات على الطريق البديل للسادات (2)
  • عرض 8 صورة
    غرامة 5 آلاف جنيه لإلقاء المخلفات على الطريق البديل للسادات (6)
  • عرض 8 صورة
    غرامة 5 آلاف جنيه لإلقاء المخلفات على الطريق البديل للسادات (7)
  • عرض 8 صورة
    غرامة 5 آلاف جنيه لإلقاء المخلفات على الطريق البديل للسادات (4)
  • عرض 8 صورة
    غرامة 5 آلاف جنيه لإلقاء المخلفات على الطريق البديل للسادات (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

في إطار جهوده لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الحيوية، أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بالطريق البديل للسادات، المعروف بطريق "فيلة - الشلال - الإسكان المتميز - السادات".

وخلال الجولة، أصدر المحافظ قرارًا حاسمًا بفرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه على أي سيارة يتم ضبطها وهي تقوم بإلقاء مخلفات أو تراكمات على هذا الطريق الحيوي، الذي يُعد شريانًا هامًا لتخفيف الزحام على طريق السادات الرئيسي.

وأشار المحافظ إلى أن الطريق يشهد حاليًا تنفيذ أكبر مشروع توسعة وتجميل على مرحلتين بطول 4.5 كيلومتر، بما يواكب تطلعات المواطنين ويخدم حركة المرور، خاصة الحافلات السياحية المترددة على المدينة.

كما كلف المحافظ مسؤولي الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الطريق من خلال تركيب اللافتات الإرشادية وتحديد التحويلات عند التقاطعات، فضلًا عن استكمال أعمال الإنارة العامة، والإسراع في إصلاح المحول الرئيسي المغذي لأعمدة الإضاءة، ومعالجة أغطية غرف المرافق العامة لضمان سلامة الطريق.

وفي ختام الجولة، عقد محافظ أسوان اجتماعًا تنسيقيًا مع المسؤولين المختصين لتوزيع المهام وتسريع وتيرة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال الجولة الميدانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسوان إسماعيل كمال إلقاء المخلفات غرامة إلقاء المخلفات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. مصطفى العش ظهيرًا بالشكيل الأساسي للأهلي أمام صن داونز
السيسي مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن