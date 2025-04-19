باب رزق جديد لعمال "بلبن".. صاحب مطعم شهير بالإسكندرية يتبنى تشغيل المتضررين من الغلق - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

في أعقاب الأزمة التي واجهت العاملين في سلسلة محلات "بلبن" بعد قرار إغلاق عشرات الفروع بناءً على مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، أطلق مالك أحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية، مبادرة هي الأولى من نوعها لدعم عمال السلسلة الذين تأثرت حياتهم بقرار الإغلاق المفاجئ.

المبادرة التي أطلقها فرج أبو خالد، صاحب أحد مطاعم الكبدة المعروفة بالإسكندرية تهدف إلى توفير فرص عمل بديلة للعمال خاصة المتزوجين ومن لديهم أطفال في نطاق محلاته، بعد أن تعطلت مصادر رزقهم في سلسلة بلبن والسلاسل الغذائية المرتبطة بها مع توجيه دعوة مفتوحة لرجال الأعمال بالإسكندرية للمشاركة في توظيف مزيد من العمال المتضررين.

المتزوجون ومن لديهم أطفال أولًا

وتضمنت دعوة فرج أبو خالد وفق ما أعلنه في نص مبادرته عبر حسابه الرسمي: "الخير فينا إلى يوم الدين؛ رسالة إلى رجال أعمال الإسكندرية: لابد أن نتكاتف جميعًا من أجل مساعدة موظفي وعمال بلبن؛ وشخصيًا مستعد لاستيعاب عمال فروع بلبن المتزوجين ومن لديهم أطفال؛ المقابلة الشخصية السبت والأحد والاثنين من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساءً في الفرع الرئيسي بعد مسجد أبو العباس؛ ورزقنا ورزقكم على الله."

رؤية إنسانية وحرص على الأسر المتضررة

في تصريح خاص لمصراوي، أوضح فرج أبوخالد أن الجزء الذي يستدعي الاهتمام والتكاتف حاليا هو التفكير في مصير العمال الذين توقفت مصادر دخلهم بشكل مفاجئ بعد الإغلاق، خاصة أولئك المتزوجين وأصحاب الأسر؛ والعمل على إيجاد حلول بديلة لهم لحين تحسن الأوضاع.

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده لتوفير فرص عمل لهم ضمن نطاق محلاته، بما يضمن لهم مصدر دخل يعينهم على تجاوز الأزمة.

وأشار أبو خالد إلى أن المبادرة ليست مقتصرة على إمكانياته الشخصية فقط؛ بل هي دعوة مفتوحة لرجال الأعمال وأصحاب المطاعم والمنشآت الغذائية في الإسكندرية، للعمل يدًا بيد في توظيف العمال المتضررين الذين فقدوا مصدر رزقهم.

وأكد أن هذه الجهود هي محاولة إنسانية لاحتواء الآثار الاجتماعية المترتبة على الإغلاق، على أمل أن يتمكن العمال من العودة إلى عملهم الأصلي بعد توفيق أوضاع السلسلة بما لا يخالف القانون.

تفاصيل المبادرة

أوضح فرج أبو خالد أن المقابلات الشخصية للعاملين المستهدفين من المبادرة ستُجرى على مدار ثلاثة أيام: السبت، الأحد، والاثنين، من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً؛ وحدد موقع الفرع الرئيسي لمطعمه قرب مسجد سيدي أبي العباس المرسي بمنطقة بحري لاستقبال المتقدمين.

دعوة للمزيد من المشاركة

واختتم أبو خالد حديثه بدعوة جميع رجال الأعمال بالإسكندرية للمساهمة في هذه المبادرة، مؤكدًا أن التعاون يمكن أن يحقق أثرًا كبيرًا في توفير حياة كريمة للعاملين وأسرهم.

وأضاف: "هؤلاء العمال لديهم أطفال وأسر تنتظرهم، علينا أن نكون جزءًا من الحل، فالأمر يتطلب روح التعاون والمسؤولية المجتمعية من الجميع".

كانت السلطات المختصة نفذت إجراءات صارمة وصلت إلى حد الإغلاق ضد عدد من المطاعم المتخصصة في بيع الأطعمة والحلويات، وذلك ضمن سلسلة من الحملات الرقابية التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، وضبط المخالفات المرتبطة بإجراءات التشغيل والعمل.

شملت الحملة مجموعة واسعة من المحلات، وكان من بين أبرز الأسماء التي طالها قرار الإغلاق سلسلة محلات "بلبن"، التي تُعد واحدة من أشهر محال الحلويات في مصر؛ إلى جانب سلاسل "كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت".

وبلغ عدد الفروع التي تم إغلاقها في محافظة الإسكندرية أكثر من 20 فرعًا موزعة على أنحاء المدينة، وشمل الإغلاق علامات تجارية متعددة ضمن المجموعة.

وأثار نبأ إغلاقها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في بيان رسمي أنها تلقت عدة شكاوى تتعلق بحالات تسمم غذائي مرتبطة بتناول أطعمة من بعض المحال الغذائية، بما في ذلك "بلبن" وسلاسل أخرى.

وجاء في البيان: "قامت الفرق الرقابية خلال الأيام الأخيرة بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة على مصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت)، وذلك في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، استجابةً للشكاوى الواردة."

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