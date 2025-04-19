فاجعة على الطريق الإقليمي.. مصرع وكيل نيابة شاب في حادث مأساوي بالشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

في حادث مأساوي، لقي المستشار محمد هشام النجار، وكيل نيابة بالإدارة العامة للتفتيش القضائي، مصرعه اليوم السبت، إثر انقلاب سيارته الملاكي على الطريق الإقليمي بنطاق مركز بلبيس في محافظة الشرقية، بعد قرية بني صالح بحوالي 3 كيلومترات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (3432 ع د هـ)، ما أسفر عن وفاة قائدها، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن الضحية هو وكيل نيابة شاب في مقتبل مسيرته المهنية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 1929 إداري مركز شرطة بلبيس، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.