إعلان

فاجعة على الطريق الإقليمي.. مصرع وكيل نيابة شاب في حادث مأساوي بالشرقية

12:33 م السبت 19 أبريل 2025

مصرع وكيل نيابة شاب في حادث مأساوي بالشرقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية – ياسمين عزت:

في حادث مأساوي، لقي المستشار محمد هشام النجار، وكيل نيابة بالإدارة العامة للتفتيش القضائي، مصرعه اليوم السبت، إثر انقلاب سيارته الملاكي على الطريق الإقليمي بنطاق مركز بلبيس في محافظة الشرقية، بعد قرية بني صالح بحوالي 3 كيلومترات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (3432 ع د هـ)، ما أسفر عن وفاة قائدها، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن الضحية هو وكيل نيابة شاب في مقتبل مسيرته المهنية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 1929 إداري مركز شرطة بلبيس، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مأساوي محافظة الشرقية مصرع وكيل نيابة مديرية أمن الشرقية الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السيسي مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن