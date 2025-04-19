صحة الإسكندرية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم السبت؛ رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية في إطار الاستعدادات لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك حتى يوم الإثنين 21 أبريل الجاري.

وشملت خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم؛ توجيه وكيل الوزارة بتكثيف تواجد القوافل الطبية وفرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في محيط الكنائس وأماكن التجمعات العامة والحدائق خلال هذه الفترة.

وتضمنت الخطة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات مجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، بجانب توجيه إدارة مراقبة الأغذية لشن حملات مكثفة على المنشآت الغذائية وخاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ الأسماك المملحة والمدخنة؛ لضمان سلامة المنتجات ومنع تسرب أي مواد غير صالحة للسوق.

وأكدت "ندا" ضرورة المرور الدوري لفرق الإشراف على المستشفيات والوحدات الصحية؛ لضمان توافر الأطقم الطبية وأدوية الطوارئ والمستلزمات الصحية. كما شددت على جاهزية فرق الانتشار السريع، وضمان توافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم وتفعيل غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات ورصد الحوادث والتعامل الفوري معها.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إلى دور إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة في رش الميادين والحدائق ضد الحشرات والتأكد من نظافتها حفاظًا على صحة المواطنين خلال فترة الاحتفالات.