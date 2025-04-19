"جسدها تحول لأشلاء".. مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بركة السبع بالمنوفية (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

صدم قطار بمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، سيدة في أواخر الأربعينات أثناء عبورها المزلقان.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بمصرع سيدة مجهولة الهوية أسفل عجلات القطار المار بالمدينة، ونقل جثمانها "أشلاء" إلى مستشفى بركة السبع العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.