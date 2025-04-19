إعلان

"جسدها تحول لأشلاء".. مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بركة السبع بالمنوفية (صور)

11:30 ص السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بركة السبع بالمنوفية
  • عرض 3 صورة
    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بركة السبع بالمنوفية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

صدم قطار بمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، سيدة في أواخر الأربعينات أثناء عبورها المزلقان.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بمصرع سيدة مجهولة الهوية أسفل عجلات القطار المار بالمدينة، ونقل جثمانها "أشلاء" إلى مستشفى بركة السبع العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية قطار بركة السبع اللواء محمود الكموني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان