"لياقة المصريين".. انطلاق مشروع ممارسة التمرينات الرياضية بشوارع شرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مشروع ممارسة التمرينات الرياضية بشوارع وميادين وحدائق مدينة شرم الشيخ، تحت شعار "لياقة المصريين"، بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية تحرص على تنفيذ كافة البرامج والمشروعات القومية التي تطلقها الوزارة، مشيرًا إلى أنه جرى تفعيل مشروع ممارسة التمرينات الرياضية "مشي، جري، تمرينات" بالشوارع والميادين والحدائق داخل مدينة شرم الشيخ، وسط أجواء مبهجة، ومشاركة عدد كبير من الشباب والأسر.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه سيجري إطلاق مشروع ممارسة التمرينات الرياضية كل يوم جمع بالشوارع والميادين والحدائق بمدن المحافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة تحت شعار "لياقة المصريين".

وأكد أن المشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضة بالشوارع والميادين والأماكن العامة مجانًا، خلال الأجازات الأسبوعية، لاستثمار طاقات وأوقات فراغ المواطنين بشكل إيجابي بناء، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، كون اللياقة البدنية تعد جانب هام لتحقيق حياة صحية ونفسية متوازنة ومليئة بالطاقة والنشاط.