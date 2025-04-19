"بلبن أصل اللبن" يُغلق فى المنيا.. ضحية تشابه أسماء أم مخالفة قانونية؟ -صور

المنيا-جمال محمد:

أغلقت محافظة المنيا فرعين يحملان اسم "بلبن أصل اللبن" في كل من المنيا الجديدة وسمالوط، وذلك بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول إغلاق فروع سلسلة "بلبن من دنيا حلوة" في مختلف المحافظات.

وأوضح جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن إغلاق فرع الحي الأول جاء بسبب عدم حصول المحل على التراخيص اللازمة، وبالمثل، أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط فرعًا آخر لنفس الشركة خلال حملة مكبرة استهدفت المحال غير المرخصة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، لـ"مصراوي" أن سبب الإغلاق في المنيا الجديدة هو مخالفة التراخيص.

في المقابل، أصدرت صفحة "بلبن أصل اللبن" الرسمية بيانًا أوضحت فيه أن إغلاق فرعي المنيا الجديدة وأسيوط جاء نتيجة تشابه في الاسم التجاري مع سلسلة أخرى لا تربطها بها أي صلة. وأشارت الشركة إلى أن هذا التشابه تسبب في إجراء إداري مؤقت، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل المشكلة في أسرع وقت.

وشدد البيان على أن الإغلاق لا علاقة له بجودة المنتجات أو مستوى الخدمات، مؤكدًا على استقلالية "بلبن أصل اللبن" كهوية تجارية مميزة.

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أعلنت في وقت سابق عن إغلاق مؤقت لفروع سلاسل ومحلات "بلبن"، "وهمي"، "كنافة وبسبوسة"، "كرم الشام"، و"عم شلتت" في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد حملة رقابية استجابت لشكاوى من تلوث الأغذية وحالات تسمم، وكشفت الحملة عن وجود بكتيريا ممرضة في العديد من المنتجات، واستخدام ألوان محظورة دوليًا، وسوء تخزين المواد الغذائية، ونتيجة لذلك، قررت الهيئة إغلاق هذه الفروع لحين تصحيح الأوضاع، مع مصادرة وإعدام المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي أول تعليق رسمي على قرار الإغلاق المؤقت لفروع "بلبن" و"وهمي" و"كنافة وبسبوسة" و"عم شلتت" و"كرم الشام"، أكد الدكتور مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلبن"، على مصرية الشركة وفخرها بنجاحها وتوسعها في 9 دول عربية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، نفى "عادل" بشكل قاطع وجود أي محاضر تسمم غذائي ضد أي من فروع الشركة على مدار 4 سنوات من عملها، أو أي تعليقات سلبية من مفتشي الصحة في مصر أو الدول الأخرى التي تعمل بها.

وفيما يتعلق بقرار الإغلاق، استنكر "عادل" الحملة التي تستهدف "بلبن"، مشيرًا إلى أن الشركة تبيع ملايين المنتجات يوميًا، ولو كانت هناك حالات تسمم حقيقية لتم تسجيل محاضر بذلك.

وأوضح أن إغلاق فرع في السعودية كان احترازيًا وسيتم إعادة افتتاحه قريبًا، نافيًا وجود أي أسباب صحية تستدعي إغلاق 170 فرعًا و5 مصانع في مصر، مؤكدًا على التزامات الشركة تجاه الموردين وفتح بيوت الكثير من العاملين المصريين.