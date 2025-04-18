"لم يتحمل فراق أخوه الكبير".. الشرقية تشيع شقيقين في جنازة واحدة

الشرقية ياسمين عزت

خيم الحزن والذهول على قرية الملايقة التابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، إثر وفاة شقيقين بفارق زمني قصير لا يتعدى الساعات.

فبينما كان الأهالي يستعدون لتشييع جثمان "صلاح زغلل"، لحق به شقيقه الأصغر "علاء" وسقط مغشيًا عليه جوار نعشه، ليفارق الحياة وكأنه رفض أن يعيش الدنيا دون سنده وأبيه الروحي.

وفقا لتصريح عبد الحليم ملاقي أحد أبناء القرية، إلى "مصراوي"، شهدت قرية الملايقة أجواء مؤثرة بعد انتشار خبر وفاة "صلاح"، الرجل المحبوب ذي السيرة العطرة، وتجمع الأهالي في مسجد أبو نوح استعدادًا لصلاة الجنازة، وحمل شقيقه الأصغر "علاء" نعشه على كتفه ورافقه إلى داخل المسجد، لكن القدر كان له كلمة أخرى، حيث سقط "علاء" فجأة مغشيًا عليه، وما هي إلا لحظات حتى فارق الحياة.

فيما كشف محمد.م من القرية، أنه وسط صدمة المشيعين، أعلن أحد الحاضرين عبر مكبر الصوت نبأ وفاة "علاء"، الذي كان قبل لحظات يستمع إلى نعي شقيقه وتحول مشهد الاستعداد لجنازة واحدة إلى صلاة جماعية على روح الشقيقين اللذين لم يطيقا فراق بعضهما.

وقد توفي الأخ الأكبر في نهاية يوم الخميس، بينما أصر الأصغر على تأخير الدفن حتى وصول ابن شقيقه المسافر، ليتم تشييعهما معًا في مشهد مؤثر هز القلوب.