ضبط 350 كيلو أسماك فاسدة و5700 لتر مشروبات طاقة غير صالحة في أسوان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

أسفرت حملة مكبرة شنتها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسوان، بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية، عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحملة استهدفت المحال التجارية وأماكن بيع وتصنيع الأسماك المملحة، وأسفرت عن ضبط 350 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير الصالحة، بالإضافة إلى 5740 لترًا من مشروبات الطاقة الغازية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما تم تحرير 45 محضرًا جنحيًا صحيًا للمخالفين.