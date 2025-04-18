أكثر من 20 فرعًا.. كواليس إغلاق سلاسل مطاعم "بلبن" و"وهمي" في الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

طالت سلسلة أزمات متعددة سلاسل مطاعم ومحلات شهيرة في محافظة الإسكندرية، لتصل ذروتها بصدور قرار الإغلاق لفروع علامات تجارية معروفة مثل "بلبن"، "وهمي"، "كنافة وبسبوسة"، "كرم الشام" و"عم شلتت"؛ ضمن حملة رقابية شاملة على مستوى الجمهورية.

الأزمات التي بدأت بتراكم المخالفات الإدارية وتراخيص غير مستوفاة، وفق مصادر محلية؛ تبعتها حملات رقابية مكثفة وردود أفعال متزايدة من المواطنين حول مشكلات صحية مرتبطة بمنتجات غذائية من هذه الفروع، لتسفر عن قرارات صارمة بإغلاق الفروع تاركة العاملين والزبائن في حالة من التساؤلات حول الأسباب.

أكثر من 20 فرعا

وفقًا لمصادر محلية، بلغ عدد الفروع التي تم إغلاقها في محافظة الإسكندرية أكثر من 20 فرعًا موزعة على أنحاء المدينة،وشمل الإغلاق علامات تجارية متعددة ضمن المجموعة.

إغلاق وسط استغراب العاملين والزبائن

في أحد الفروع الشهيرة في منطقة النبي دانيال، أفاد أحد العاملين بفرع "وهمي" بأن القرار صدر فجأة من إدارة المجموعة؛ حيث تم قطع التيار الكهربائي عن الفرع في وجود الزبائن بالمحل، وتم إلغاء الطلبات الجارية، مع إعادة الأموال المدفوعة لهم.

وأوضح العامل أن الإغلاق أثار استغراب الجميع، خاصة أن العاملين كانوا ينتظرون صرف مستحقات مالية بعد شهر رمضان، ليجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بلا عمل.

وفي منطقتي بحري والعجمي، أغلقت فروع "بلبن" و"كنافة وبسبوسة" بشكل مشابه، حيث جاء القرار عبر مكالمة هاتفية من إدارة المجموعة، مما أدى إلى تعطيل جميع الأنشطة في المحلات أثناء وجود الزبائن داخلها.

وفي فرع برج العرب، أفاد عاملون بتدخل حملة تفتيش خلال فترة ااعمل ووجود الزبائن؛ وأوضح أحد المسؤولين بالفرع بأنه تم إغلاق المحل؛ وأن العاملين لم يكونوا على علم مسبق بقرار الإغلاق.

أسباب الإغلاق

أوضحت مصادر محلية؛ أن أسباب الإغلاق تضمنت، إدارة فروع دون تصاريح قانونية وعدم استيفاء التصاريح اللازمة للمزاولة.

كما كشفت المصادر عن رصد مخالفات خلال حملات موسعة تعاملت مع المنشآت المخالفة ومنعت الإشغالات والتعديات على الطريق العام بهدف تسهيل الحركة المرورية. علاوة على ذلك، وردت شكاوى من بعض المواطنين عن تعرضهم لمشكلات صحية إثر تناول منتجات من تلك المحلات.

أول رد رسمي في بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وفي أول رد رسمي؛ صدر بيان عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أوضح أن قرارات الإغلاق جاءت بناءً على نتائج حملات تفتيش شملت أكثر من 47 منشأة غذائية تابعة للسلاسل المذكورة؛ على مستوى أنحاء الجمهورية.

وكشف البيان عن مخالفات أبرزها وجود بكتيريا ممرضة في بعض المنتجات الغذائية، والتي تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، إلى جانب اكتشاف ألوان محظورة دوليًا، وطرق تخزين غير ملائمة أسهمت في فساد المنتجات.

ووفقا لبيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء أسفرت الحملة عن اتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتًا للعلامات التجارية المذكورة لحين تصحيح وتوفيق الأوضاع؛ فضلًا عن مصادرة وإعدام كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

استمرار الرقابة.. ومناشدة رسمية للمواطنين

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الحملات الرقابية ستتواصل دون تهاون لضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية، داعيةً المواطنين للتعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات؛ كما شددت على أهمية الشفافية والالتزام من قبل أصحاب المنشآت الغذائية لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.