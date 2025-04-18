دية بالملايين وإبعاد 5 أسر عن القرية.. لجنة عرفية تنهي نزاعًا بين عائلتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهت لجنة عرفية في مركز بيلا كفر الشيخ، خصومة بين عائلتين يرتبطان بصلة نسب، كان سببها جريمة قتل وقعت في منتصف شهر مايو 2024، وراح ضحيتها أحد الأشخاص في العقد السادس من العمر بسبب خلافات زوجية.

وأقيمت الجلسة العرفية بمنزل العمدة أحمد سلطان، بناحية عزبة فودة سلطان، التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، برعاية اللواء سيد سلطان، مدير أمن مطروح السابق، وذلك لإنهاء الخصومة بين طرفي النزاع كل من "ع.م.ع"، و"م.م.ع"، طرف أول، و"م.م.م.س"، و"م.م.م.س"، طرف ثان، ويقيمون جميعًا بعزبة فودة سلطان.

وشًكلت اللجنة العرفية من محمد السعيد عبيدي، رئيسًا، وعضوية كل من محمد المسيري، ومحمد شلبي، وذلك لصدور الحكم العرفي بشأن إنهاء النزاع بين الطرفين وفق محضر جلسة مدون فيه جميع القرارات.

وخلال فحص الجلسة للواقعة وبعد سماع شهادة الشهود، والإطلاع على المستندات المقدمة للجنة تبين أنه حدث خلاف بين زوجين، وتدخل الأهل طرفي النزاع ما أدى إلى حدوث مشاجرة بينهم أثناء التشاجر، وتعدى شقيقي الطرف الأول على شقيقي الطرف الثاني مستخدمًا سلاحا أبيض "سكين" ما أدى إلى إصابته بطعنة في البطن أسفر عن وفاته في الحال.

و قررت اللجنة إبعاد الجاني وأسرته وأشقائه الأربعة خارج الوحدة المحلية لقرية إبشان التي تتبعها عزبة فودة سلطان والتي شهدت أحداث الواقعة، مع إبعاد 5 أسر دون استثناء.

وحددت اللجنة الدية المشروعة للواقعة عبارة عن 3 ملايين جنيه يجرى خصم منها مبلغ مليون ونصف مقابل الإبعاد ما يتبقى مبلغ مليون ونصف يخصم منها مبلغ 300 ألف جنيه مصريًا مقابل العاهة المستديمة ما يتبقى مبلغ مليون و200 ألف جنيه صافي الدية.

وألزمت اللجنة أسرة المجني عليه بالتصالح لأسرة الجاني أمام المحكمة، وذلك بعد دفع الدية لهم مع عدم التقدم برفع دعوى بالحق المدني في أي محكمة مصرية، وتوقيع غرامة 5 ملايين جنيه عبارة عن غرامة توقع على غير الملتزم ببنود ذلك المحضر، ويكون ملزمًا بدفعها.