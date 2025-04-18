إعلان

داخل 4 مركز شباب.. انطلاق تدريبات مراكز اللياقة البدنية لرياضة المرأة بجنوب سيناء -صور

07:47 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    التدريبات
  • عرض 3 صورة
    تدريبات مراكز اللياقة البدنية لرياضة المرأة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريبات مراكز اللياقة البدنية لرياضة المرأة داخل 4 مراكز شباب على مستوى مدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة ولياقة المرأة المصرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه يجري تنفيذ المشروع القومي للياقة البدنية لرياضة المرأة، ويتضمن ألعاب "كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس طاولة، كرة اليد، الكاراتية، عروض رياضية" بمراكز شباب " التنمية الشبابية بشرم الشيخ، مركز التنمية الشبابية بالطور، مركز شباب ابورديس، نادي شرم الشيخ رياضة".

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المشروع يستهدف العمل على تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية، بمشاركة مدربات متخصصات على مستوى الجمهورية وبشكل مجاني، لتشجيع المرأة والفتاة على الإقبال للمشاركة في "المشروع القومي لرياضة المرأة والفتاة"، من خلال توفير الملابس الرياضية للمشاركات، ومنح المتميزات جوائز مادية وعينية، ومشاركتهم كذلك في عدد من الرحلات التي تنفذها الوزارة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمام خاص بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات المجتمع المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشباب والرياضة بجنوب سيناء رياضة المرأة بجنوب سيناء مراكز اللياقة البدنية لياقة المرأة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي