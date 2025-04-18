داخل 4 مركز شباب.. انطلاق تدريبات مراكز اللياقة البدنية لرياضة المرأة بجنوب سيناء -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريبات مراكز اللياقة البدنية لرياضة المرأة داخل 4 مراكز شباب على مستوى مدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة ولياقة المرأة المصرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه يجري تنفيذ المشروع القومي للياقة البدنية لرياضة المرأة، ويتضمن ألعاب "كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس طاولة، كرة اليد، الكاراتية، عروض رياضية" بمراكز شباب " التنمية الشبابية بشرم الشيخ، مركز التنمية الشبابية بالطور، مركز شباب ابورديس، نادي شرم الشيخ رياضة".

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المشروع يستهدف العمل على تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية، بمشاركة مدربات متخصصات على مستوى الجمهورية وبشكل مجاني، لتشجيع المرأة والفتاة على الإقبال للمشاركة في "المشروع القومي لرياضة المرأة والفتاة"، من خلال توفير الملابس الرياضية للمشاركات، ومنح المتميزات جوائز مادية وعينية، ومشاركتهم كذلك في عدد من الرحلات التي تنفذها الوزارة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمام خاص بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات المجتمع المصري.