نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالإسكندرية ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين

الإسكندرية - محمد البدري:

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لعددٍ من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وشهد تنفيذ مرورًا مركزيًا مجمعًا من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، تضم جميع الإدارات المركزية للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية ومكاتب الصحة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة التفقدية التي امتدت على مدار يومين؛ تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، للارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، والوقوف على تحديات العمل، وحرصا على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

جولة شاملة في المنشآت الطبية

شملت الجولة مستشفى أبو قير العام، حيث تفقد قنديل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة ومركز علاج المعقورين والأشعة والغسيل الكلوي؛ وتبين خلال الجولة مدى جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة وتوافر الطعوم والأمصال، كما أوصى بتشديد الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى واستخدام المضادات الحيوية بالشكل الأمثل.

أوصى قنديل بتحويل أحد أخصائيي رعاية القلب للتحقيق بسبب الغياب عن النوبتجية، مع صرف مكافآت تقديرية للكوادر الطبية المتميزة، مثل أخصائية العناية المركزة.

كما تفقد قنديل مركز طب أسرة المندرة بمنطقة المنتزه، حيث أشاد بجودة الأداء في عيادات الأطفال والتغذية العلاجية، مع التأكيد على متابعة انتظام تسجيل الملفات الطبية وتوفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ.

إجراءات لتحسين الأداء الإداري والطبي

في منطقة غرب الإسكندرية، زار قنديل مركز طب أسرة العامود ووجه بتعزيز الانضباط الإداري، وتابع المبادرات الصحية، وأوصى بتحسين التثقيف الصحي وسرعة صيانة كرسي الأسنان. كما شدد على أهمية متابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيمات خلال زيارته لمكاتب صحة مينا البصل وكرموز.

وفي زيارته المسائية، تفقد نائب الوزير مركز طب أسرة أبيس العاشر بمنطقة وسط الإسكندرية، حيث لاحظ عدم تواجد فريق النوبتجية، وقرر اتخاذ إجراءات عقابية بحق المتغيبين، إلى جانب المديرين المسؤولين.

توصيات بمكافآت تحفيزية للأداء المتميز

اختتم قنديل جولته بعقد اجتماع موسع مع رؤساء القطاعات الصحية ومسؤولي المديرية بالإسكندرية، ناقش خلاله الملاحظات المرصودة أثناء الجولة.

أوصى بصرف مكافآت تحفيزية للفرق المتميزة، مثل فرق مكافحة العدوى وترصد الأمراض، مع توقيع عقوبات إدارية بحق المقصرين.

كما شدد على سرعة صيانة الأجهزة الطبية المعطلة وتلافي السلبيات المرصودة خلال شهر، مع إعادة تقييم الأداء لاحقًا.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الجولة التفقدية تعكس حرص وزارة الصحة على تعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان وصولها إلى المواطنين بأفضل صورة، عبر مزيج من الإجراءات التصحيحية والتحفيزية.