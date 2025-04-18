إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على طريق الفيوم الجديد، في نطاق محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق الفيوم الجديد، أمام مدخل قرية نعيم في نطاق مركز بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.