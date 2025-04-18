مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا سعوديًا رفيع المستوى - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى يضم الأستاذ مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية، والدكتور فيصل التميمي، المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

كان في استقبال الوفد اللواء خالد سعيد، رئيس قطاع الأمن والسلامة المهنية بالمكتبة، هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام.

وخلال الزيارة، قُدّم للوفد كتابان من إصدارات المكتبة، هما "السادات رئيسًا" و"وصف الإسكندرية".

وأجرى الوفد الزائر جولة في قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث اطلعوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، والموارد المعرفية المتاحة. كما شملت الجولة زيارة عدد من المعارض والمتاحف داخل المكتبة، منها معرض الإسكندرية عبر العصور، ومعرض محمد حسنين هيكل، بالإضافة إلى معرض كسوة الكعبة المشرفة، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واختُتمت الجولة بحضور عرض في البانوراما الحضارية.