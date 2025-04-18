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كنائس جنوب سيناء تتزين بالأنوار والزهور استعدادًا لعيد القيامة -صور

05:56 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    الاستعدادات
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    بكاتدرائية السمائيين تتزين
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    الورود تزين الكنيسة
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    كنائس جنوب سيناء
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    الاستعداد لعيد القيامة
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    تجهيزات الكنائس
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جنوب سيناء – رضا السيد:

تزينت كنائس جنوب سيناء بالأنوار والزهور، ابتهاجًا بعيد القيامة المجيد، ورفعت مديرية أمن جنوب سيناء، حالة التأهب القصوى لتأمين الكنائس من خلال فرض طوق أمني على الكنائس، ومنع تواجد السيارات أمامها، وتكثيف التواجد الأمني والدوريات.

ومن المقرر أن يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وسط حضور كبير من قبل السائحين ومواطني المدينة.

وأعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ، ونشرت فرق طبية حول الكنائس، مع تجهيز المستشفيات والمستشفيات الميدانية.

ويحرص العديد من المسلمين على زيارة الكنائس لتقديم التهنئة، مما يعكس التلاحم المصري الأصيل.

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كنائس جنوب سيناء عيد القيامة المجيد تأمين الكنائس كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء
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