كنائس جنوب سيناء تتزين بالأنوار والزهور استعدادًا لعيد القيامة -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تزينت كنائس جنوب سيناء بالأنوار والزهور، ابتهاجًا بعيد القيامة المجيد، ورفعت مديرية أمن جنوب سيناء، حالة التأهب القصوى لتأمين الكنائس من خلال فرض طوق أمني على الكنائس، ومنع تواجد السيارات أمامها، وتكثيف التواجد الأمني والدوريات.

ومن المقرر أن يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وسط حضور كبير من قبل السائحين ومواطني المدينة.

وأعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ، ونشرت فرق طبية حول الكنائس، مع تجهيز المستشفيات والمستشفيات الميدانية.

ويحرص العديد من المسلمين على زيارة الكنائس لتقديم التهنئة، مما يعكس التلاحم المصري الأصيل.