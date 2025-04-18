غرفة الإسكندرية تناقش العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات - صور

الإسكندرية – محمد البدري:

نظّمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية؛ اليوم الجمعة؛ ورشة عمل متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس خليل حسن خليل، وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة برئاسة المهندس وليد حكم، وبالتنسيق مع هيئة دعم تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).

تناولت الورشة عدة محاور رئيسية، شملت المزايا والخدمات التي تقدّمها هيئة ITIDA للشركات العاملة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل إعداد العقود القانونية التي تنظم العلاقة مع العملاء والمبرمجين، مع التركيز على أهمية استخدام التوقيع الإلكتروني لضمان حماية المعاملات؛ كما تم استعراض المتطلبات الفنية لحماية البرمجيات من خلال تقديم نماذج عملية.

وقدّم مكتب التراخيص التابع لهيئة ITIDA شرحًا تفصيليًا حول إجراءات ترخيص مزاولة النشاط للشركات، سواء عند التسجيل لأول مرة أو عند تجديد التراخيص، لتسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز الالتزام التنظيمي في القطاع.

واختتمت الورشة بمناقشة برنامج "التدريب من أجل التوظيف"، الذي يهدف إلى دعم شركات تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير الكوادر المؤهلة والمختصة، بما يعزز من قدراتها التنافسية.

وذكر بيان صادر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود غرفة الإسكندرية لتعزيز التحول الرقمي ودعم البيئة الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، انسجامًا مع التوجهات الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي.