إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل على طريق "المنصورة - بنها" بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بوقوع حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص .

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من: شادى رجب طه أبو رية، 28 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و حمزة نصر رجب طه، 9 سنوات باشتباه بنزيف بالمخ وسيف محمد احمد على، 10 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.