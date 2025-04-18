السفير الأرميني يتقدم بطلب لإقامة قنصلية لبلاده في شرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، السفير أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر، لبحث سبل التعاون، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق إقامة فعاليات ثقافية مشتركة، وزيادة الإقبال السياحي لمدينة شرم الشيخ، ودراسة فرص الاستثمار والتعاون في المجالات السياحية.

ورحب المحافظ بالسفير الأرميني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وأرمينيا، مؤكدًا أهمية توطيد التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاستثمارية، خاصةً في ظل ما تتمتع به جنوب سيناء من مقومات سياحية فريدة.

وأعرب السفير الأرميني عن سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ، مشيدًا بالتطور الذي تشهده المدينة في مختلف المجالات، وأبدى تطلعه لتعزيز التعاون بين بلاده ومحافظة جنوب سيناء، خاصة في مجال تنشيط السياحة الأرمينية إلى مصر.

وتقدم السفير الأرميني، بطلب إلى محافظ جنوب سيناء لإقامة قنصلية أرمينية بمدينة شرم الشيخ، بهدف تقديم الدعم والرعاية للسائحين الأرمينيين، وتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة وكتاب مصور عن الحياة البحرية بشرم الشيخ للسفير الأرميني، تقديرًا لزيارته ولمكانة أرمينيا كشريك دولي مهم لمصر في المنطقة.